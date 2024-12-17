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Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы

Неизвестный мужчина запустил батарею фейерверков в помещении торгового центра «Империал» в Пскове 20 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Как сообщили ПЛН в пресс-службе регионального управления, специалисты приехали на вызов после срабатывания пожарной сигнализации.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в Псковской области действует запрет на запуск фейерверков и салютов. Запрет снимут в новогоднюю ночь. Псковичи смогут запускать салюты с 00:00 1 января до 10 часов утра 2 января.