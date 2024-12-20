Происшествия

Поддельную пятитысячную купюру изъяли в Пскове

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в одном из финансовых учреждений города Пскова 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, купюра поступила от безработного жителя Псковского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В связи с этим стражи правопорядка рекомендуют внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам 02, 112.

