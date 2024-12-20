Происшествия

Жительницу Печорского округа подозревают в фиктивной регистрации иностранца

Жительница Печорского муниципального округа подозревается в фиктивной постановке иностранца на миграционный учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ноябре текущего года на территории Печорского округа безработная 20-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.