Происшествия

Просроченные продукты выявила прокуратура в псковском общепите

Псковская прокуратура провела проверку в ответ на сообщения в СМИ о предоставлении услуг по общественному питанию ненадлежащего качества. В рамках совместной работы с экспертами управления Роспотребнадзора были обнаружены серьезные нарушения санитарных правил, касающиеся хранения полуфабрикатов, используемых для приготовления кулинарной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки установлено, что организация не соблюдала сроки и нормы хранения продуктов, что повышает риск загрязнения и несоответствия стандартам качества. В связи с выявленными нарушениями в отношении руководителя предприятия было возбуждено административное дело по части 1 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Материалы дела направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области для дальнейшего рассмотрения.