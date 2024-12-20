Происшествия

Мужчину в Пскове задержали за кражу шампанского и красной икры

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 24 декабря задержали в Пскове мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 9.00 поступила информация, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала две упаковки кофе, две бутылки шампанского, два флакона лосьона и две упаковки красной икры. Общая сумма ущерба превысила 3 500 рублей.

По факту кражи проводится проверка.