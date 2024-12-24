Происшествия

Пскович похитил три бутылки водки и попался росгвардейцам

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы в Пскове 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 12:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Николая Васильева поступил сигнал «тревога».

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала три бутылки водки. Общая сумма ущерба превысила 1000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.