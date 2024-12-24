Происшествия

В Великих Луках начался суд над мошенником, который похищал миллионы у доверчивых вкладчиков

Начался суд над мужчиной, который обвиняется в том, что в составе организованной группы похищал миллионы рублей, обманывая вкладчиков в Великих Луках и других городах страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Уголовное дело в отношении мужчины рассматривается в Великолукском городском суде.

По версии следствия, в период с июля 2015 года по апрель 2018 года мужчина в составе организованной группы через менеджеров в офисе кредитного потребительского кооператива в Великих Луках незаконно обратили в свою пользу деньги вкладчиков.

Подельники обвиняемого сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что передаваемые деньги в виде вкладов являются инвестициями в высокодоходные сферы различных отраслей, способные в краткосрочный период принести высокий доход.

Всего подсудимый с другими участниками организованной группы похитили деньги 94 вкладчиков на сумму 37 408 872 рубля.

Также, по версии следствия, в период с августа 2016 года по июнь 2018 года подсудимый в составе организованной группы с иными лицами с целью незаконного обогащения умышленно через менеджеров в офисах кредитного потребительского кооператива, располагавшихся в городах Сосновый Бор и Кириши Ленинградской области, Новый Уренгой Ямало-ненецкого автономного округа, путем обмана аналогичным способом получили и похитили деньги 81 вкладчика на сумму 39 336 342 рубля.

Суд исследует доказательства стороны обвинения, разрешен вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей. Следующее судебное заседание назначено на 20 января 2025 года.