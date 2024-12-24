Происшествия

Пожарные спасли двух человек при пожаре на Рижском проспекте в Пскове

Псковские огнеборцы МЧС России спасли двух человек при пожаре 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня утром в 08:04 поступило сообщение о возгорании в подвале многоквартирного дома на Рижском проспекте в Пскове. Прибывшие пожарные МЧС России оперативно ликвидирован очаг возгорания на площади 6 квадратов, газодымозащитниками спасено два человека.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

За минувшие дежурства в субботу и воскресенье пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали восемь техногенных пожаров. Возможной причиной трех из них стали неисправности электросетей, два произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, еще два - из-за неосторожного обращения с огнем.