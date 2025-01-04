Происшествия

При возгорании в жилом доме в Пскове погиб 46-летний мужчина

В городе Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, 3 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в городе Пскове тела 46-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.