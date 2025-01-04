Происшествия

Баня горела в великолукском СНТ «Вскувица»

Возгорание произошло в бане в СНТ «Вскувица» Великолукского района 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Пожарные ликвидировали возгорание. Для тушения привлекали 8 специалистов и 2 единицы техники.

Позднее в деревне Красное Солнце Бежаницкого муниципального округа пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме. В отопительной печи сгорела сажа. Огнеборцы спасли две хозяйственные постройки и жилой дом. Для ликвидации возгорания привлекли 5 специалистов и 2 единицы техники.