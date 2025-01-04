Происшествия

Путин поручил разработать план подъема затонувших танкеров с мазутом

Президент России Владимир Путин поручил уже сейчас продумать и составить план подъема затонувших в Черном море танкеров с мазутом, в том числе предусмотреть на это необходимые средства.

Фото: RTVI

«Необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники, выделением необходимых финансовых ресурсов. Заранее», - потребовал глава государства на совещании с правительством.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, пишет ТАСС.

26 декабря из-за разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС федерального уровня.