Происшествия

Почти 70 человек погибли при пожарах в жилом секторе в Псковской области за год

2156 пожаров произошли в Псковской области в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России по Псковской области

Пожары принесли ущерб в 18 млн 930 тысяч рублей. В результате пожаров получили травмы 29 человек. Огнеборцы МЧС России по Псковской области за 12 месяцев 2024 года при ликвидации пожаров спасено 403 человека.

При пожарах в жилом секторе погибло 66 человек. Большинство пожаров произошло в сельской местности - 1327 случаев.

Основной причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнем – 1516 случаев.