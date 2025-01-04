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Происшествия

Пожар в многоквартирном доме произошел в Себеже

13.01.2025 09:46|ПсковКомментариев: 0

В Себеже на улице 7 Ноября в субботу, 11 января, произошло возгорание в квартире на первом этаже в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в комнате. Жилой дом спасли. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

В воскресенье, 12 января, в 14:39 поступило сообщение о возгорании в здании на улице Воровского в Новосокольниках. Возможной причиной стало короткое замыкание в электросчетчике. Здание спасли, пожар ликвидировали 7 специалистов и 2 единицы техники.

А в 20:56 на улице Профсоюзной в Печорах произошло возгорание хозяйственной постройки. Предположительной причиной стал аварийный режим работы печного оборудования. Жилой дом спасли 5 специалистов и 2 единицы техники.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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