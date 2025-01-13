Происшествия

Более 3 млн рублей похитили ложные правоохранители и банковские служащие у псковичей

Более трех миллионов рублей лишились некоторые жители региона после телефонного общения с неизвестными махинаторами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, злоумышленники звонили жителям Пскова, Великих Лук и районов области, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков и других организаций. Они использовали различные ухищрения, чтобы завладеть сбережениями доверчивых людей. Например, под предлогом предотвращения попыток оформления кредитов на собеседников или предоставления им дополнительного заработка в интернете.

Также мошенники вводили в заблуждение пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах. В результате потерпевшие лишились более трёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.