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Требующие ремонта вагоны эксплуатировали из-за коррупции в Псковской области

15.01.2025 13:30|ПсковКомментариев: 0

Преступную коррупционную схему, при которой вагоны, требующие ремонта, продолжали эксплуатировать, раскрыли в Псковской области в 2024 году. Об этом рассказал руководитель Псковского следственного отдела на транспорте Алексей Тимофеев.

В 2024 году следственный отдел направил в суд уголовные дела, представляющие сложность в расследовании, а именно оконченные расследованием уголовные дела коррупционной направленности, в ходе расследования которых раскрыли преступную схему незаконных действий и бездействия начальника пункта технического обслуживания вагонов, который в сговоре с представителями собственников вагонов создавал условия дальнейшей эксплуатации вагонов, которым требовался отцепочный ремонт, что влияло на безопасность движения железнодорожного транспорта. 

Алексей Тимофеев подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов Следственного комитета Российской Федерации и Псковского следственного отдела на транспорте.

Коррупционным считается преступление, которое непосредственно посягает на авторитет и законные интересы службы и выражается в противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или иной организации каких-либо преимуществ, таких как имущество, права на него, услуги, льготы, либо в предоставлении последним таких преимуществ. Как правило, такие преступления совершаются с использованием виновным своего служебного положения вопреки интересам службы, отметил Алексей Тимофеев.

Наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), пишет «НТ».

Теги: #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
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