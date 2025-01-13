Происшествия

Росгвардия задержала подозреваемого в краже продуктов в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл 15 января около 18.00. Персонал магазина на улице Гагарина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд Росгвардии.

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель, который похитил из торгового зала продукты. Его задержали.

По факту хищения проводится проверка.