Происшествия

Две бани горели в псковских садоводствах

Вечером 18 января пожарные ликвидировали возгорание бани в садовом некоммерческом товариществе «Сторожинец» Гдовского округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. К ликвидации привлекали 4 специалиста и 2 единицы техники.

А в 00:48 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Восток» Псковского района. Возгорание бани было ликвидировано пожарными МЧС России, никто не пострадал, спасены две хозяйственные постройки. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Для ликвидации привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники.