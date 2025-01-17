Происшествия

Подозреваемых в краже задержали на Рижском проспекте в Пскове

Подозреваемых в краже задержали сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Фото: Росгвардия Псковской области

Около 18:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух граждан – мужчину 1992 года рождения и женщину 1994 года рождения, которые пронесли через кассовый узел продукты, детские товары и средства гигиены. Общая сумма ущерба превысила 13 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.