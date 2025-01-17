Происшествия

Решение отказать в возбуждении дела из-за кражи велосипеда отменили в Великих Луках

Уголовное дело из-за кражи велосипеда возбудили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

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Установлено, что 15 ноября в ОМВД России по городу Великие Луки поступило заявление мужчины о том, что примерно в 13:00 на заднем дворе магазина, расположенного на улице Щорса, украли велосипед марки Stels, стоимость которого превышает 10 000 рублей.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал проверки направлен в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ ( кража).