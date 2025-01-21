Происшествия

Псевдоблогер обманул малолетнюю псковичку в игре «Роблокс» на 42 тысячи рублей

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Из материалов дела следует, что неизвестный под видом блогера в одном из мессенджеров обратился к малолетней девочке, которая играет в игру «Роблокс». «Блогер» сообщил о возможности получения дополнительных «роблоксов» (то есть игровой валюты), но для этого необходимо было взять телефон одного из родителей. Поскольку девочка находилась в гостях у бабушки, она взяла ее телефон. Далее ребенок действовал по указанию «блогера» – заходила в приложение банка, вводила цифры.

В итоге со счета бабушки были списаны денежные средства на общую сумму 42 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере признано законным и обоснованным.

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.