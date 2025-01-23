Происшествия

Педофила заключили под стражу в Дедовичах

Дедовичский районный суд 24 января рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения мотивировано тем, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое ему может быть назначено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок.

По мнению следователя, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, имеющие значение для дела, тем самым повлиять на ход расследования, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.

Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть по 22 марта 2025 года включительно.