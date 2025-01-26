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Происшествия

Псковича 2008 года рождения задержали за кражу ликера

27.01.2025 11:07|ПсковКомментариев: 0

Псковича, который подозревается в краже ликера и продуктов из магазина, задержали росгвардейцы 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области. 

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Около 4:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека 2008 года рождения, который похитил из торгового зала бутылку ликера и продукты питания. Общая сумма ущерба составила 1 436 рублей.

По факту хищения проводится проверка.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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