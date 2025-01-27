Происшествия

Укравшего продукты великолучанина задержала Росгвардия

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В Великих Луках экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на улице Винатовского совершили кражу. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 62-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты. Сумма ущерба составила более 2 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.