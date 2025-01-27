Происшествия

Три факта неправомерного запуска салютов зафиксировали в Псковской области с начала года

Три факта неправомерного запуска салютов в Псковской области зафиксировали в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в перс-службе УМВД России по региону.

Запуски зафиксированы в Пскове, Псковском районе и Дновский муниципальном округе. В полиции отметили, что информация передана в правительство Псковской

области.

«Всего 5-7 обращений мы имели за 2024 и 2025 год», - отметил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 30 января.

Напомним, что в Псковской области действует запрет на использование пиротехники. Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.