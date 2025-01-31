Происшествия

В Палкино женщина предстанет перед судом за захоронение новорожденного заживо

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении убийства новорожденного ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

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По версии следствия, в конце сентября 2024 года женщина, находясь в квартире по месту проживания в рабочем поселке Палкино, родила ребенка, после чего, никому об этом не сообщив, завернула новорожденного в полимерный пакет и отнесла на участок местности на окраине поселка, где засыпала землей. Смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.