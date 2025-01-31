Происшествия

Жилой дом горел в великолукской деревне Клинцево

Пожар в жилом доме произошел в деревне Клинцево Великолукского района 2 февраля в воскресенье, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:09. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли 4 хозяйственные постройки. К ликвидации привлекли 7 специалистов и 2 единицы техники.

Чуть позже, в 19:35, поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного жилого дома на улице Молодежной в деревне Долосцы Себежского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Огнеборцы спасли жилой дом. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.