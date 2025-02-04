Происшествия

Женщина погибла при пожаре в дновской деревне Искра

Возгорание произошло в жилом доме на две семьи на улице Зиновьева в деревне Искра Дновского муниципального округа 4 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании огнеборцам поступило в 21:35. При ликвидации пожара специалисты МЧС обнаружили погибшей 53-летнюю женщину. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома.

Пожарные спасли 6 гаражей, автомобиль и 6 хозяйственных построек. Пожар ликвидировали 7 специалистов и 3 единицы техники.