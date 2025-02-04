Происшествия

Олега Брячака пытались развести на деньги и угрожали утопить его кота Барсика

Мошенники пытались обмануть семью депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака и угрожали утопить его пропавшего кота Барсика, об этом депутат рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Олег Брячак / «ВКонтакте»

История развивалась на фоне пропажи домашнего любимца, который был потерян на неделю.

«Это наш кот Барсик, в семье его все очень любят. Он никогда не уходил надолго: максимум на пару часов погулять, и вот неделю назад он пропал. Вы не представляете, как все переживали», — поделился депутат.

Семья Олега Брячака разместила объявления о пропаже по всему району и в социальных сетях, активно искала кота. Ситуацией решили воспользоваться мошенники.

«Нашлись негодяи, которые пытались обманом получить деньги. Они заявляли, что якобы кот у них, и если мы не переведем им 5 тысяч рублей, то его утопят», — рассказал Олег Брячак.

В воскресенье около 8.00 раздался звонок от женщины, которая сообщила, что в гостиницу «Каркушин дом» пришел кот, очень похожий на Барсика. Семья немедленно отправилась на встречу и обнаружила, что это действительно их любимец.

«От вознаграждения скромная и добрая девушка отказалась, несмотря на уговоры моей супруги. Есть на свете Люди с большой буквы, добрые и порядочные. Спасибо ей огромное!» — заключил Олег Брячак.