В Псковском перинатальном центре проводят проверку по подозрению в финансовых нарушениях

Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 февраля

Проводится проверка по факту пожара со сгоревшей 52-летней женщиной в Дновском районе

Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и 14 после аварии на канализации в Писковичах

101 год со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова празднуется 5 февраля

Псковичек отметили в конкурсе в Музее Победы в Москве

Фальшивая пятитысячная купюра была найдена в выручке городского магазина в Пскове

При поддержке нацпроекта благоустроена общественная территория у Изборской крепости

Молодые спортсмены попробовали свои силы в воркауте в Пскове