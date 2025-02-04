В Псковском перинатальном центре проводят проверку по подозрению в финансовых нарушениях

В Псковском перинатальном центре состоялись проверка документов, связанная с возможными нарушениями в деятельности учреждения. Факт проведения проверки Псковской Ленте Новостей подтвердили источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, проверка касается вопросов, связанных с премиальными выплатами руководству перинатального центра и процедурой закупок.
В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела. Подробности выясняются.