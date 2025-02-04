Происшествия

Мужчина 54 лет погиб при пожаре в куньинской деревне Пыньки

В правоохранительные органы 8 февраля поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Пыньки Куньинского района тела 54-летнего мужчины, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня. В настоящее время назначили медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение.