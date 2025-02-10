Происшествия

Более двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам

Более двух миллионов рублей лишились некоторые жители региона после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, а также Куньинского района и Невельского округа звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И путем разнообразных ухищрений, в том числе под предлогом необходимости перевода денег на «безопасные счета», завладели сбережениями доверчивых людей. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение отдельных пользователей Сети при осуществлении ими операций купли-продажи товаров на популярных интернет-сайтах.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.