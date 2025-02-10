Происшествия

Пскович сломал челюсть посетителю кафе «Гюмри» и получил прощение

Уголовное дело в отношении 23-летнего псковича, сломавшего челюсть посетителю кафе, прекращено в связи с примирением сторон, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 6 октября 2024 года 23-летний пскович находился в помещении кафе «Гюмри». В ходе конфликта с ранее незнакомым потерпевшим на почве неприязненных отношений подсудимый ударил его кулаком по лицу, причинив перелом передне-наружной стенки правой верхнечелюстной пазухи с кровоподтеком, а также ссадины брови.

При даче пояснений мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, принес свои извинения, которые были приняты, возместил причиненный моральный вред в денежном эквиваленте.

Потерпевший в свою очередь заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку между ними было достигнуто примирение, вред заглажен в полном объеме, принесены извинения, что для него оказалось достаточным.

Суд первой инстанции, разрешив указанное ходатайство, применил правила статьи 76 УК РФ и статьи 25 УПК РФ.