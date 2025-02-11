Происшествия

15 человек и кота спасли при пожаре в псковской деревне Родина

Псковские огнеборцы МЧС России спасли 15 человек и кота при пожаре 11 февраля, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Видео: МЧС России

В деревне Родина Псковского района огонь охватил квартиру на 1-ом этаже жилого 4-этажного дома. До прибытия пожарных местные жители вывели на улицу двоих детей. Сотрудники ведомства спасли 15 человек, из них двое детей. Пострадала 90-летняя бабушка, она госпитализирована.

Пожар на 15 квадратах потушили 18 специалистов и 6 единиц техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.