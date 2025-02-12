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Великолучанин пытался оспорить решение приостановить подачу газа, за который он не платил

Великолукский городской суд вынес решение по гражданскому делу, инициированному истцом против газовой компании. Истец требовал признать незаконной попытку приостановления подачи газа в его дом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Установлено, что у истца была задолженность за поставленный природный газ, которую он не оплачивал долгое время. Суд обязал его предоставить сотрудникам газовой компании доступ в жилое помещение для выполнения работ по приостановлению подачи газа. Однако истец воспрепятствовал этим действиям, добровольно не предоставив доступ в своё жильё.

Газовая компания согласовала с садоводческим товариществом проведение работ по отключению дома истца от сети газопотребления, расположенной на территории товарищества. После начала этих работ истец полностью погасил свою задолженность, поэтому его дом не был отключён от сети, и работы прекратились.

Учитывая, что долг за газ не выплачивался длительное время, суд признал действия газовой компании законными и не нашёл нарушений прав потребителя. На этом основании в удовлетворении иска было отказано.

Решение суда пока не вступило в законную силу.