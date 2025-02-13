Происшествия

Нетрезвый водитель повредил десяток машин на улице Коммунальной в Пскове - очевидцы

О беспрецедентном событии в тихом районе завеличья сообщают очевидцы - пьяный пскович разъезжал по парковке вдоль улицы Коммунальной, повредив десяток автомобилей.

Как утверждают очевидцы, на парковочной придомовой зоне по улице Коммунальная, 42 ехал неадекватный водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. По их словам, на лобовом стекле его машины был не расчищен снег, машина «собирала» все автомобили, стоящие вблизи, чуть были не задеты пешеходы.

«Пока двигался, собрал порядка 10 машин, чуть не сбил пешеходов, лично я еле успела отскочить, и вместо меня он впечатался в машину в сантиметре от меня», - рассказала напуганная псковичка

Неконтролируемое вождение было остановлено владельцами поврежденных автомобилей, напротив рядом стоящих ларьков с шаурмой.

Как сообщают очевидцы, когда водитель вышел из машины, он стал провоцировать людей, которые пытались его остановить.

«Мужчина стал уверять, что его якобы избили, делал вид, что харкается кровью и говорил, что у него украли телефон, который все это время лежал в его машине. Из не менее интересных заявлений: эта машина не моя, я ее угнал», - передают очевидцы.

«Его те, кто пострадал, хотели избить. Пришлось разнимать. Людей понимаю, но с неадеквата пьяного что взять… Уголовка теперь ему точно светит, доездился», - категорично заключила одна из свидетельниц инцидента.