Происшествия

Более 12 млн рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Пскова, Великих Лук, Острова и Невеля не досчитались в общей сложности более 12 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие горожанам мошенники представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. В частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также оформления кредитов злоумышленники завладели сбережениями псковичей. А некоторым жителям региона аферисты предложили в Сети дополнительный заработок на интернет-платформах.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности более 12 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.