Происшествия

Из-за бесплатных игр за месяц пострадали тысячи интернет-пользователей

В России обнаружили новый вредоносный майнер, работающий под видом игр-симуляторов. По предварительным данным, за месяц пострадали уже несколько тысяч человек.

Злоумышленники под видом бесплатных версий игр для компьютера распространяли на торрент-трекерах (сервис для скачивания программ) троянцы, загружавшие на компьютер модифицированную версию майнера XMRig, пишут «Известия». Кампания по его распространению началась 31 декабря 2024 года, рассказали в глобальном центре исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского».

Майнер потребляет значительные ресурсы процессора и видеокарты, что приводит к замедлению работы системы, зависаниям и перегреву компонентов, объяснил глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Некоторые майнеры содержат дополнительные модули, такие как стилеры, которые извлекают данные из криптовалютных кошельков, браузеров и других приложений, подчеркнул эксперт.

«В ходе их работы пользователи могут лишиться своих игровых аккаунтов, валюты или даже данных банковских карт. Наконец, зараженные устройства могут быть включены в ботнет для массовой добычи криптовалюты в интересах злоумышленников», — отметил Игорь Бедеров.

Чтобы не попасться в ловушку, стоит предпринять меры личной безопасности, а именно установить антивирус с защитой от майнеров, скачивать игры только из официальных источников, а также своевременно обновлять программное обеспечение и операционную систему, порекомендовал эксперт.