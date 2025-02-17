Происшествия

Сотрудница Великолукской больницы подозревается в получении «откатов»

В Псковской области бывшая сотрудница контрактной службы межрайонной больницы подозревается в получении так называемых «откатов», сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по результатам оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области возбудил уголовные дела в отношении ведущего специалиста отдела контрактной службы ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница», подозреваемой в совершении 9 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд) и 13 преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2023 года по март 2024 года сотрудница контрактной службы Великолукской межрайонной больницы, представляющая интересы медицинского учреждения в сфере закупок товаров, регулярно получала от осуществлявшего поставки медицинских товаров индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 12 процентов от суммы каждого заключенного контракта в качестве вознаграждения за способствование в заключении договоров вне аукциона и по намеренно завышенным ценам, незаконно получив таким образом около 4 млн. рублей.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.