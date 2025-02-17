Происшествия

Хозяин цветочного павильона в Великих Луках предстанет перед судом за дачу взятки

В городе Великие Луки местный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в даче взятки, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, предоставленным ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Великие Луки.

По версии следствия, 27 марта 2024 года обвиняемый, являющийся хозяином цветочного павильона в городе Великие Луки, желая избежать наложения штрафа за несанкционированное подключение электроприборов в торговом павильоне до прибора учета потребляемой электроэнергии, дал взятку в размере 200 тысяч рублей главному специалисту сетевой организации, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, за уничтожение акта выявленных нарушений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.