Происшествия

Житель Псковского района лишился свободы за нетрезвую езду на автомобиле без номеров

Наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 4 года и 4 месяца будет отбывать житель Псковского района 1980 года рождения за нетрезвое вождение (статья 264.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Работники прокуратуры Псковского района поддержали государственное обвинение в отношении 44-летнего жителя Псковского района, который, имея судимость за ранее совершенное аналогичное преступление, не сделал должных выводов и в состоянии алкогольного опьянения решил управлять автомобилем.

В судебном заседании установлено, что злоумышленник, в дневное время 12 ноября 2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения и осознавая, что управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено, запустил двигатель своего автомобиля «БРОНТО 212140», после чего поехал в сторону деревни Черняковицы. Позднее данный автомобиль без государственных регистрационных знаков остановили сотрудники ДПС.

В связи с тем, что имелись основания полагать, что злоумышленник находится в состоянии опьянения, он был отстранен от управления этим транспортным средством и освидетельствован. Согласно акту освидетельствования, содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом преступником воздухе превышало допустимую норму и составило 0,760 мг/л.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении взрослого пасынка, страдающего тяжелым хроническим заболеванием), назначил подсудимому наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 4 года и 4 месяца с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Приговор суда по части 1 статьи 264.1 УК РФ в законную силу вступил.