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Острович просит взыскать компенсацию с местной больницы за некачественную операцию

Житель Островского района обратился в суд с исковым заявлением к Островской межрайонной больнице о компенсации морального вреда вследствие некачественного оказания медицинской помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В обоснование иска указано, что в ходе проведения врачом-хирургом операции была некачественно оказана медицинская помощь, что привело к ухудшению состояния здоровья потерпевшей и обусловлено необходимостью дальнейшего лечения в Псковской областной клинической больнице и Национальном исследовательском медицинском центре хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России.

В связи с указанными обстоятельствами истец просит взыскать с Островской межрайонной больницы компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, а также денежные средства, затраченные на приобретение лекарств в общем размере 1 948 рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 18 марта в 10:00.