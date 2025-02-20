Происшествия

Огнеборцы спасли 50 кроликов при пожаре в псковском садоводстве

Возгорание произошло на улице Северной в садоводческом некоммерческом товариществе «Милевка» в Псковском районе 24 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:04. Возможной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Сотрудники МЧС спасли две хозяйственные постройки и 50 кроликов.

А в 15:17 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Усадебной в Великих Луках. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи в бане. К ликвидации привлекали 12 специалистов и 4 единицы техники.

В этот же день в 16:16 в Опочецком муниципальном округе в деревне Ляпуны произошло возгорание в хозяйственной постройке. Возможная причина - короткое замыкание электропроводки в помещении предбанника. Пожарные спасли хозяйственную постройку, жилой дом и автомобиль.