Происшествия

Женщина потеряла сознание на пешеходном переходе в Пскове. ВИДЕО

Женщина потеряла сознание на пешеходном переходе в Пскове. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 26 февраля в 12.11 на перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской набережной.

Видно, что она подошла к переходу, остановилась и упала. К ней на помощь поспешили прохожие и водители из проезжавших перекресток автомашин.

Упавшая госпитализирована.

По информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, никаких заявок а связи с наездами на людей 26 февраля не поступало. На месте был один из патрульных экипажей ДПС, сотрудник полиции остановился для оказания помощи.