Происшествия

От преступных посягательств в Псковской области за год погибли 93 человека

93 человека в Псковской области погибли в результате преступлений в 2024 году. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

«От преступных посягательств погибли 93 человека, получили тяжкий вред здоровью - 153. Количество погибших на 100 тысяч населения составило 16, получивших тяжкий вред здоровью - 26,3», – следует из отчета.

Показатель общей раскрываемости преступлений ниже уровня прошлого года на 12,5%, в целом он выше среднеокружного (СЗФО: 45%), но ниже среднероссийского (Россия: 49,2 %). Псковская область занимает по данному показателю 61 место по России, 7 место по СЗФО.

Раскрываемость преступлений по тяжким и особо тяжким составам преступлений снизилась на 4,1%, (с 52,5% до 48,4%), она выше показателей по России (45,9%) и по СЗФО (40,9%), Псковская область занимает 32 место по России и 2 место среди регионов СЗФО.