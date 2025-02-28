Происшествия

Пскович пытался украсть алкоголь из магазина на улице Труда

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области предотвратили хищение из торгового центра в Пскове на улице Труда 3 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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охраны Росгвардии из гипермаркета около 21.00. На место происшествия незамедлительно был направили экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали гражданина 1982 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По данному факту проводится проверка.