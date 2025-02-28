Происшествия

При пожаре в Куньинском районе погибли трое человек

В деревне Корнилово Куньинского района Псковской области вспыхнул пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли три человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России по Псковской области

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела двух мужчин и одной женщины внутри здания.

Пламя охватило площадь около 96 квадратных метров, и для ликвидации огня потребовалось привлечение 6 специалистов и 2 единиц техники.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.