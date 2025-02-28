Происшествия

Великолучанка неоднократно переводила деньги со счета знакомой без ведома посторонним людям

Великолукский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиненной в серии мошенничеств. Женщина использовала личные данные своей знакомой для оформления микрозайма и последующего перевода денег на счета посторонних людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукского городского суда Псковской области.

Инцидент произошел 9 октября 2024 года, когда подсудимая, находясь в гостях у потерпевшей, попросила разрешение оформить микрозайм на ее имя. Потерпевшая передала ей свой паспорт, банковскую карту и сим-карту, однако не подозревала, что подруга планирует похитить деньги.

Через мобильное приложение подсудимая оформила заем на сумму, значительно превышающую оговоренную с потерпевшей. После зачисления средств на счет последней, женщина перевела часть денег в размере 1000 рублей на счет третьего лица.

Подобные операции проводились и ранее: в октябре предыдущего года подсудимая аналогичным образом похитила 3452 рубля и 5075 рублей, принадлежавшие потерпевшей.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимая возместила ущерб в полном объеме, активно содействовала следствию и имеет малолетних детей. В итоге женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ей также предписано регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и уведомлять органы о смене места жительства.

Приговор еще не вступил в законную силу.