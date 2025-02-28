Происшествия

Жителя Дедовичей оштрафовали за публикацию видео с оскорблением полицейских

Дедовичский районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который опубликовал в сети «Интернет» видеозапись с оскорблениями сотрудников полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 27 февраля 2025 года правонарушитель опубликовал в сети «Интернет» видеозапись, в которой выражался в адрес проезжающих по автодороге сотрудников полиции в неприличной форме, сопровождая свои высказывания нецензурной бранью.

В судебном заседании вину в совершении данного правонарушения правонарушитель полностью признал. Суд признал мужчину виновным в совершении вышеуказанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.