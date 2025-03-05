Происшествия

Артснаряд нашли вблизи кладбища в Великих Луках

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны идентифицировали в Великих Луках 5 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Снаряд калибра 105 мм обнаружили на улице Соловьиной вблизи кладбища. Идентифицировала его группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).