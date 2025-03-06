Происшествия

Три человека погибли из-за выхода на лед в Псковской области

Сегодня, 9 марта, пожарные и спасатели областной службы спасения многократно реагировали на сообщения о тонущих людях. Трое человек погибли, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В связи с этим, он обратился к жителям региона с призывом не выходить на лёд водоёмов в связи с ухудшением его состояния из-за тёплой погоды.

«Под воздействием плюсовых температур и яркого солнца лед на водоемах становится пористым и непрочным. Выход на такой лед крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно очень сложно - края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела», - отметил Михаил Ведерников.

МЧС Пскова настоятельно рекомендует:

отложить подледный лов до следующего сезона;

не допускать выхода детей на лед.

В случае, если вы стали свидетелем происшествия или нахождения детей на льду водоема, следует позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».